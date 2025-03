Juve, Di Livio: “Non corretto dare tutte le colpe a Thiago Motta”

Di Livio ha parlato dell'allenatore della Juventus, Motta: per l'ex bianconero, il tecnico non sarebbe l'unico responsabile delle difficoltà

Intervistato per TJ, Angelo Di Livio ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco cosa ha detto: “Non so se con Allegri o un altro allenatore la squadra sarebbe andata meglio. Non dobbiamo essere tanto cattivi nell’andare solo contro Thiago Motta, ci metto in mezzo anche i giocatori che per me potevano fare meglio. Soprattutto i nuovi acquisti: qualcuno di loro come Thuram, Kalulu e Conceicao molto bene, ma gli altri non stanno rendendo. Già da oggi dovranno dare una svolta, perché la partita di Firenze sarà molto difficile. Secondo me, in questo gruppo, ci vuole più carisma. Gatti, Perin e Locatelli sono dei leader, ma ce ne vorrebbero decisamente di più. E’ stato umiliante vedere i tifosi abbandonare lo stadio prima che finisse Juve-Atalanta, questa è una ferita che rimarrà per sempre aperta”.

Di Livio: “Non so se il 4° posto può bastare a Thiago Motta”

Inoltre, sulle possibilità di conferma di Motta sulla panchina della Juve, l’ex bianconero ha aggiunto: “Non so se il 4° posto può bastare per la sua permanenza. La stagione non è affatto positiva. Il quarto posto non deve scappare assolutamente, altrimenti sarebbe un crack a livello finanziario. Adesso bisognerà arrivare fino in fondo e salvare il salvabile, poi la palla passerà a Giuntoli – per me sempre molto bravo – che dovrà capire cosa fare. Motta dovrebbe fare un qualcosa di diverso da qui a fine stagione, visto che questa strada non sta portando da nessuna parte. Mi aspetto un piano B”. Leggi anche le parole in esclusiva di Gianni Bezzi sull’eventuale esonero di Thiago Motta <<