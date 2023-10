Pioli: “La squadra ha giocato una buona partita, Gatti ha fatto troppi falli”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua a DAZN al termine della sfida con la Juve. Ecco le sue parole: "Non ho detto nulla alla squadra. Non credo che sia il momento opportuno parlare dopo la partita. C’è tanta tensione e delusione. Non è il risultato che speravamo. Abbiamo fatto una buona partita ma potevamo essere più attenti. Non siamo stati inferiori neanche in dieci. Dispiace aver perso una partita così. Ho fatto la scelta di avere l’inferiorità numerica davanti con lo stesso assetto difensivo. Ho pensato di togliere un attaccante con la speranza degli inserimenti dei centrocampisti.