Pimenta: “Pogba sta spingendo per tornare, ecco cosa mi dice”

L'agente del centrocampista francese, intervistata ai microfoni di Telefoot, ha parlato delle condizioni del giocatore, out per infortunio

redazionejuvenews

La Juventusfino a ora ha dovuto fare a meno di Paul Pogba. Il centrocampista, tornato a Torino in estate a parametro zero, si è infortunato durante la tournée negli Stati Uniti. L'infortunio al menisco prevedeva uno stop di due o tre mesi, invece è diventato un vero e proprio calvario. Prima c'è stata la scelta della terapia conservativa, sbagliata, che ha allungato i tempi. Poi il giocatore si è sottoposto a un intervento di meniscectomia, che non è stato completamente risolutivo.

Più di una volta il francese è sembrato vicino al ritorno in campo, che poi è puntualmente slittato, a causa di ricadute e piccoli dolori. Massimiliano Allegrinon ha saputo dare con certezza dei tempi: il recupero del Polpo ormai è monitorato giorno per giorno in attesa di sviluppi.

Intanto, ai microfoni di Telefoot, è tornata a parlare Rafaela Pimenta, agente di Pogba: "Abbiamo un rapporto davvero molto speciale. Ci amiamo, litighiamo, ci adoriamo, sentiamo la mancanza. Quello che ho passato quando ha vinto la Coppa del Mondo... non riuscivo a dormire. Il suo periodo attuale? Quando le cose vanno male, dice sempre: "Il lato positivo è che passerà, non può essere peggio". Troverà sempre la forza per andare avanti. Spero di rivederlo presto, sta spingendo per tornare". E intanto arrivano aggiornamenti sul possibile addio di Vlahovic: al suo posto la Juve valuta 11 grossi nomi<<<