De Paola: “La Juve non ha standard europei e fatica con le medio-piccole”

L'ex direttore di Tuttosport, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento della squadra bianconera e del lavoro del tecnico

redazionejuvenews

Ieri la Juventus ha vinto 2-0 al Picco contro lo Spezia, grazie ai gol di Kean e Di Maria. I bianconeri così si sono portati a quota 32 punti in classifica, salendo al settimo posto, in attesa del Torino, impegnato stasera con la Cremonese. Ora la squadra di Allegri dovrà preparare la gara di ritorno con il Nantes, nel playoff diEuropa League, in programma giovedì.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha criticato l'operato del tecnico della Juve: "Faccio un accostamento che si riduce a una domanda per i tifosi della Juve: vorreste Spalletti nel futuro bianconero? Anche perché Allegri non può dire che il suo obiettivo non è vincere spesso 1-0, la sua storia spiega che è l’allenatore che è riuscito ad ottenere più volte questo risultato. Guardate il Napoli, è entusiasmo puro, che non si ferma e cerca sempre la via della rete".

De Paola ha proseguito: "Chissà se i tifosi vorrebbero uno come Spalletti, anche se dal punto di vista della testa ad Allegri non gli si può contestare nulla, specie vedendo anche le situazioni extra campo dei bianconeri. Però bisogna evolversi, la Juventus non ha standard europei e quindi fa fatica anche con le medio piccole in campo europeo. Bisogna saper mettere insieme esperienza e novità, tutto inserito in un meccanismo dove vengono sfruttate le caratteristiche individuali".