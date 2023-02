Juve, Costacurta attacca Allegri: “E’ lui che ha detto ca**ate, non noi”

Dopo la partita di Europa League contro il Nantes a Torino, tra Allegri e gli opinionisti di Sky si è creata una vera e propria piccola faida . L'allenatore della Juve non ha apprezzato la domanda sul corto muso e le vittorie per 1-0, rispondendo in maniera leggermente aggressiva. Se con le battute sul nipotino tutto sembrava finito, ieri sera post Spezia Costacurta è tornato ad attaccare il tecnico bianconero.

"Credo che a me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell'allenatore, ma in un certo senso l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova", ha esordito l'ex difensore del Milan. "Quindi a me non piace come gioca la Juve, ma credo abbia un grande allenatore. A parte l'episodio dell'altro giorno, perché noi ci siamo passati sopra, ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri".