Penta: “Giraudo lotterà in ogni sede per ottenere giustizia”

Nicola Penta , consulente e legale di Antonio Giraudo , ex dirigente della Juve radiato per gli eventi di Calciopoli, ha detto la sua a Tuttojuve.com sul ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

Ecco le sue parole: "Il Dott. Giraudo, ha il diritto di potersi difendere in tutte le sedi opportune. Visto che il processo penale ha sancito l’assoluzione per avvenuta prescrizione, non certo voluta da lui, mi sembra giusto che lotti per ottenere giustizia. La legge 280 del 2003 impedisce al TAR di annullare o riformare le decisioni delle varie federazioni in pieno contrasto con quelle che sono le normative UE.