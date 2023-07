Calciomercato Juve / Pedullà sgancia il siluro: “140 milioni di euro per…”

Pedullà ha parlato su Sportitalia: "Quello che posso dirvi è che la Juventus ha stabilito definitivamente quelle che sono le cifre per quel che riguarda il calciomercato delle uscite, delle cessioni. In questo senso possiamo dire che i bianconeri hanno deciso che alcuni calciatori potrebbero dire addio senza troppi intoppi o problemi, a fronte di cifre precise e non a caso". E Pedullà, le ha svelate.

Per Chiesa e Vlahovic serviranno 140 milioni di euro: "60 più bonus per Chiesa e 80 più bonus per Vlahovic. Se qualcuno dovesse quindi presentarsi con queste offerte sul tavolo della Juventus, allora, Giuntoli le prenderebbe in considerazione. Per ora, posso dirvi che per Vlahovic c'è il Chelsea che s'è palesato attraverso degli intermediari". Insomma, come su Juvenews vi avevamo anticipato, non esistono incedibili. Occhi aperti perché è tutto in movimento. E Giuntoli avrebbe preparato una lista di cessioni pesantissima: eccola <<<