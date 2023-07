Juve, ancora Calciopoli: i legali di Giraudo chiedono un pronunciamento

La vicenda Calciopoli continua a destare scalpore. Antonio Giraudo, ex dirigente, non si è arreso ed aspetta un nuovo pronunciamento.

Sono passati quasi 20 anni da Calciopoli, ma la vicenda è destinata ancora a far discutere. Antonio Giraudo, ex dirigente della Juventus, è stato radiato dopo gli eventi del 2006, ma i suoi legali non si arrendono ed hanno chiesto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea.