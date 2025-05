Pavan: “Mercato della Juventus influenzato dalla Champions”

Massimo Pavan ha parlato dei piani di mercato della Juventus: per il giornalista, essi potrebbero essere molto influenzati dalla Champions

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato delle strategie della Juventus per la prossima stagione. Ecco un estratto delle sue parole: “Il calciomercato della Juventus potrebbe essere fortemente influenzato dall’esito della partita contro il Venezia, ma legare interamente le strategie di mercato alla qualificazione alla Champions League sarebbe un errore strategico. È evidente che senza un posto nella prossima Champions League, la Juventus non potrà permettersi un mercato stellare. Tuttavia, pensare che la dirigenza bianconera resti ferma o ridimensioni totalmente il progetto tecnico in caso di mancata qualificazione sarebbe un segnale estremamente preoccupante”.

Pavan: “La programmazione della Juventus deve andare oltre il risultato di una singola partita”

Il giornalista ha proseguito: "Anche in caso di Europa League o Conference League, la Juventus deve rinforzare la rosa. Affrontare una stagione europea con l'organico attuale, o addirittura con una rosa indebolita, rischierebbe di compromettere ulteriormente il valore e la competitività della squadra. Il club deve pianificare con lungimiranza, investendo in giocatori funzionali al progetto tecnico, indipendentemente dal nome dell'allenatore, che sia Tudor o un altro profilo. La programmazione del mercato Juventus deve andare oltre il risultato di una singola partita. L'unico vero limite in caso di mancata qualificazione in Champions sarà la difficoltà di attrarre top player. Senza la massima competizione europea, sarà più complicato convincere calciatori di alto livello – come Osimhen, Tonali o altri profili di fascia alta – a unirsi al progetto bianconero".