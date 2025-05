Venezia-Juve, le probabili formazioni: Conceicao sulla trequarti, Kolo in attacco

Le probabili formazioni scelte da Di Francesco e Tudor per il match di Serie A tra Venezia e Juve: tutte le novità

Ultima partita della stagione per la Juve, che si prepara a sfidare il Venezia domenica alle 20:45. I bianconeri sono al momento quarti in classifica e vorranno vincere a ogni costo. Solo così, infatti, saranno certi al 100% di qualificarsi alla prossima Champions League. Non servono tanti calcoli, bastano i 3 punti. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le probabili formazioni di Venezia-Juve

Solito 3-4-2-1 per Tudor, che si prepara a puntare ancora su Di Gregorio. In difesa spazio a Savona, Veiga e Kelly, con Nico Gonzalez e Cambiaso sulle fasce. A centrocampo torna dalla squalifica Thuram, con al suo fianco Locatelli. Sulla trequarti non si tocca Yildiz, con Conceicao che dovrebbe agire al suo fianco. In attacco ballottaggio tra Kolo Muani e Vlahovic, anche se il serbo non è ancora al meglio e sembra quindi destinato a iniziare il match dalla panchina.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Nel frattempo arriva una news di calciomercato: Vlahovic-Juve, colpo di scena possibile <<<