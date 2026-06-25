Fabrizio Romano riporta gli ultimi aggiornamenti di mercato in merito al futuro di Andrea Cambiaso.
Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha parlato in merito al futuro di Andrea Cambiaso. Di seguito le sue parole:
”E' un nome su cui io continuerei a fare sempre attenzione perché all'Inter è sempre piaciuto. I nerazzurri ci avevano fatto un pensiero già nel mese di gennaio, per la Juventus però non era in uscita. Adesso durante questo mercato estivo e soprattutto dopo l’affare sfumato per Palestra, vedremo se l'Inter sceglierà di tornare su Cambiaso o su un profilo diverso.
Sicuramente su Cambiaso c'è grande interesse anche all'estero, ma per l'Inter può essere un'eventuale soluzione. Ripeto, al momento è uno scenario, non è una trattativa, non è un'operazione in piedi”.
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