Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha parlato in merito al futuro di Andrea Cambiaso. Di seguito le sue parole:

”E' un nome su cui io continuerei a fare sempre attenzione perché all'Inter è sempre piaciuto. I nerazzurri ci avevano fatto un pensiero già nel mese di gennaio, per la Juventus però non era in uscita. Adesso durante questo mercato estivo e soprattutto dopo l’affare sfumato per Palestra, vedremo se l'Inter sceglierà di tornare su Cambiaso o su un profilo diverso.

Sicuramente su Cambiaso c'è grande interesse anche all'estero, ma per l'Inter può essere un'eventuale soluzione. Ripeto, al momento è uno scenario, non è una trattativa, non è un'operazione in piedi”.