Nella lista dei candidati su chi sarà il prossimo portiere della Juventus si è aggiunto un nuovo profilo: si tratta di Mile Svilar, portiere in forza alla Roma. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la società bianconera avrebbe messo nel mirino il giocatore della squadra capitolina. Carnevali è alla ricerca di un profilo che possa garantire affidabilità e sicurezza tra i pali, proprio per questo il portiere giallorosso starebbe scalando rapidamente le gerarchie del gradimento societario.

La Roma necessita di fare plusvalenze

I bianconeri vogliono sfruttare le necessità di bilancio della Roma, chiamata a realizzare plusvalenze per circa 50 milioni entro il 30 giugno. Prelevato a parametro zero dal Benfica nel 2022, Svilar rappresenterebbe un’ottima plusvalenza per i giallorossi. La dirigenza bianconera, consapevole della situazione finanziaria, è pronta a mettere sul piatto un'offerta che potrebbe far tentennare la dirigenza capitolina.

I prossimi cinque giorni si preannunciano caldissimi: la Juventus proverà a stringere i contatti per arrivare ad un accordo.