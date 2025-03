Pavan: “Juventus-Atalanta la partita più importante dell’anno”

Massimo Pavan ha parlato della sfida della Juventus all'Atalanta: per il giornalista si tratterebbe del match più importante della stagione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della sfida della Juventus all’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: “Per la Juventus il match con l’Atalanta vale moltissimo, più di ogni altra cosa, una partita che può portare i bianconeri al terzo posto, come mai in stagione, aumentando le probabilità di partecipare alla prossima Champions League. Per la Juventus è la partita più importante dell’anno dove, realmente, tutti devono essere pronti a dare e fare qualcosa di più. Non c’è da risparmiarsi parche non ci sarà un’altra occasione, non ci saranno altre chance, o si vince stasera, oppure sarà dura rientrare in corsa per la terza piazza e da dietro potrebbero avvicinarsi”.

Pavan: “Non bisogna esaltarsi per la vittoria con il Verona”

Il giornalista ha proseguito: “Le ultime settimane sono state difficili, come tutta la stagione, ricche di alti e bassi con le cinque vittorie in campionato ma anche le sconfitte pesanti con il Psv Eindhoven e con l’Empoli. Non è, quindi, il momento giusto per esaltarsi per la vittoria contro il Verona, ma quello migliore per dimostrare di essere competitivi e aver raggiunto quella continuità di rendimento che era ed e’ fondamentale per provare a raggiungere obiettivi importanti (…)”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus <<<