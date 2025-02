Pavan: “Cambiaso decisivo nella vittoria contro l’Inter”

Pavan ha parlato dell'esterno della Juventus, Cambiaso: per il giornalista, il suo apporto sarebbe stato fondamentale per battere l'Inter

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Ecco uno stralcio delle sue parole: “C’è un giocatore che è stato decisivo nella gara contro il contro l’Inter e chiaramente non parliamo dei due che hanno confezionato il goal della vittoria, ma ci riferiamo a Andrea Cambiaso. Il suo ritorno in campo è stato importantissimo perché ha normalizzato il ciclone Dumfries che si era abbattuta sull’Allianz Stadium. Un po’ forse perché la forza del ciclone si era manifestata tutta nel primo tempo e nel secondo tempo sembrava più tranquillo ma sicuramente il giocatore olandese con Cambiaso ha avuto più difficoltà a dimostrare tutta la sua forza e tutta la sua potenza e velocità. Ha trovato pane per i suoi denti e di questo pane non ne ha mangiato nemmeno un pezzo”.

Pavan: “Le voci di mercato hanno influito sul suo rendimento”

Il giornalista ha proseguito: "La situazione di Cambiaso è incoraggiante perché parliamo del miglior esterno che la Juventus ha in rosa, ma anche di uno dei top player italiani, forse il migliore. Ha vissuto dei mesi difficili, Cambiaso, lo sappiamo i motivi sono chiari, perché è stato sul filo della partenza e probabilmente le voci di mercato hanno influito nel rendimento e negli errori che ci sono stati obiettivamente a Lecce e con la Fiorentina. Tuttavia, la prestazione che ha offerto nel secondo tempo con l'Inter è la manifestazione che il ragazzo c'è, che le qualità sono limpidissime, il suo valore non si tocca, ma del resto se una big come il City si è interessato a lui qualche motivo (…)".