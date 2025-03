Pavan: “Attenta Juve! Atalanta migliore squadra fuori casa”

Massimo Pavan ha parlato dell'Atalanta avversaria della Juventus in Serie A: il giornalista ha elogiato i nerazzurri per il rendimento esterno

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha disaminato il rendimento esterno dell’Atalanta, avversario della Juventus nel prossimo turno di Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: “Si avvicina la sfida contro l’Atalanta e sappiamo che sarà una partita molto difficile. In casa la Juventus ha fatto 28 punti, quarto rendimento stagionale insieme alla Roma, davanti a lei, Napoli, Bologna e Inter. In trasferta l’Atalanta di punti ne ha fatti 30, miglior rendimento della serie A, con i bianconeri che ne hanno fatti 24, gli orobici sono anche la migliore difesa fuori casa con soli 10 reti subite. Insomma, questi dati certificano oltre ogni ragionevole dubbio che l’Atalanta è forte, ha demolito di recente Empoli e Verona lontano dal Gewiss Stadium e ha dimostrato che il k.o. contro l’Inter di inizio stagione è stato solo un episodio”.

Pavan: “La Juve dovrà fare la sua miglior gara in assoluto”

Il giornalista ha proseguito: “Sono talmente tanti i pericoli per la Juventus che non riusciamo nemmeno ad elencarli tutti, a partire da Lookman che rimane il giocatore più pericoloso per doti di velocità e creatività, ma è impossibile non parlare di Retegui che con i suoi numeri stagionali fa impallidire ogni tipo di concorrente per l’attacco in serie A. Insomma, il livello di criticità di questa partita è sicuramente importante, la Juventus dovrà fare la sua miglior gara in assoluto per provare a prendere i tre punti e già la prestazione contro il Verona non basterà, bisognerà giocare 90 minuti come i 45 del secondo tempo visti contro l’Inter, i bianconeri ce la faranno? Lo sapremo presto”. Leggi anche le parole di Criscito sul prossimo Juve-Atalanta <<<