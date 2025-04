Parma-Juve, la moviola di Calvarese: “Gara difficile ma Chiffi non sbaglia”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Chiffi in Parma-Juve

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Chiffi in Parma-Juve: “Quella in corso è sicuramente una stagione molto positiva per Daniele Chiffi, con diversi big match ben arbitrati. Parma-Juve era la sua quindicesima direzione stagionale: il padovano non sbaglia in una gara difficile, in bilico fino alla fine. Due gli episodi principali della gara, entrambi nell’area di rigore del Parma ed entrambi per dei sospetti falli di mano da rigore. Eppure Chiffi vede bene in entrambi i casi”.

Parma-Juve, la moviola di Calvarese

"Andiamo con ordine. Sul finale di primo tempo la Juventus chiede un calcio di rigore: su un cross di Kalulu il pallone finisce sul braccio di Keita, che è però quasi attaccato al corpo e in posizione naturale. Il centrocampista non cerca neppure di opporsi a un tiro, motivo per cui è giusto lasciare proseguire. Se Chiffi avesse fischiato fallo dal campo, il VAR lo avrebbe richiamato all'OFR per revocarlo. Su un cross di Yildiz verso il centro, Hainaut la intercetta di braccio. Live sembra rigore, perché il braccio destro è fuori sagoma e alto, pronto a intercettare un tiro. Ma dai replay si evince come invece il pallone finisca sul braccio sinistro, stretto sulla pancia. Giusto dunque lasciar proseguire; se Hainaut avesse intercettato con l'altro braccio, sarebbe stato un intervento sempre punibile. Corretti tutti e cinque i gialli, tre per il Parma e due per la Juve", ha concluso.