Diretta | Mercato Juve: tutto fatto! Domani le visite mediche

Ultimi giorni di trattative per il calciomercato estivo. La Juventus ha ancora diverse pratiche da sistemare prima che suoni il gong giovedì primo settembre alle ore 20. Nel nostro live di fine agosto, raccoglieremo ruolo per ruolo tutte le notizie dell'ultim'ora sui possibili movimenti riguardanti la Vecchia Signora. Selezionando uno dei reparti qui in basso, potrai leggere le novità su una specifica zona del campo.