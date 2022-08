Juve, i dettagli dell’accordo con il Psg per Paredes

Il mercato bianconero continua a regalare dei nuovi arrivi. Dopo una lunga trattativa, oggi la Juventus ha ufficializzato l'arrivo a Torino di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino si trasferisce in prestito dal Paris Saint-Germain. Per il nuovo giocatore bianconero si tratta di un ritorno in Serie A. In Italia infatti era stato portato dal Chievo Verona nel 2014. Nel nostro campionato inoltre ha vestito le maglie di Empoli e Roma. In seguito poi ha giocato prima allo Zenit San Pietroburgo e poi al Psg. E' lui il tassello che mancava al centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri, che spera di recuperare anche l'altro grande acquisto dell'estate, Paul Pogba per schierare tutti i titolari in mezzo al campo.