Paratici, il comunicato del Tottenham sulla sentenza della FIFA sull’ex Juve

Piove sul bagnato in casa Tottenham, che dopo aver perso Antonio Conte ora dovrà fare a meno anche di Fabio Paratici. Ieri, infatti, la FIFA ha esteso a livello globale la sanzione della FIGC contro l'ex direttore sportivo della Juve del 20 gennaio 2023. Il Tottenham in serata ha poi pubblicato un comunicato per chiarire la sua posizione. Ecco le parole del club inglese: "A seguito delle notizie odierne il Club ha inoltrato urgenti richieste alla FIFA. La FIFA nel tardo pomeriggio di oggi ci ha risposto per iscritto notificandoci oggi, mercoledì 29 marzo 2023, che è stata presa la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA di estendere la sanzione della FIGC a tutto il mondo".