Il centrale del Bologna continua a rimanere un obiettivo della dirigenza bianconera.
Jhon Lucumì, continua a rimanere uno degli obiettivi della dirigenza bianconera per rinforzare la difesa della Juventus e nelle ultime ore arrivano segnali che potrebbero favorire il club bianconero. Secondo quanto riportato dal 'QS', il Bologna sarebbe infatti disposto a rivedere al ribasso la propria valutazione del difensore colombiano.
Scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, il club rossoblù sarebbe ora pronto a sedersi al tavolo delle trattative, prendendo in considerazione un'offerta intorno ai 15 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore rispetto alle richieste iniziali.
Per i bianconeri potrebbe quindi aprirsi una finestra importante. Il sensibile abbassamento del prezzo renderebbe Lucumí un'opportunità ancora più interessante per rinforzare il reparto difensivo con un giocatore che conosce già la Serie A e che da tempo è presente nella lista degli obiettivi della dirigenza juventina.
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