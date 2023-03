Paratici: la squalifica estesa dalla FIFA a livello globale

La Fifa ha annunciato l’estensione a livello globale della squalifica di 30 mesi comminata dalla Federazione Italiana

Brutte notizie per il dirigente del Tottenham Fabio Paratici: l'ex dirigente della Juventus, condannato dalla FIGC nell'ambito delle inchieste giudiziarie sul club bianconero, si è visto allargare la sua squalifica a livello globale, come confermato dalla FIFA stessa in una nota: "La FIFA conferma che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (FIGC), il presidente della commissione disciplinare della FIFA ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla FIGC ai diversi funzionari calcistici affinché abbiano effetto a livello mondiale".

L'attuale dirigente del Tottenham non potrà più quindi vestire la sua carica nemmeno in Inghilterra: Paratici aveva avuto il divieto di 30 mesi solo per quanto riguardava la Federazione italiana, ma ora il Tottenham sarà costretto a trovare qualcuno per sostituirlo, mentre è già alle prese con la ricerca del sostituto di Antonio Conte.

Nella giornata di ieri Paratici è apparso in un video pubblicato dal Tottenham in cui ha parlato delle motivazioni che hanno riguardato l'esonero dello stesso Conte: "La società lo ha sostenuto, siamo stati vicini, ma alla fine siamo arrivati a questo accordo reciproco. Penso che la decisione che abbiamo preso sia quella giusta per tutti. Quando sono arrivato qui abbiamo parlato di 'ricostruire le fondamenta' e alla fine della stagione abbiamo ottenuto un grande risultato, qualificandoci alla Champions League. Credo che siamo cresciuti e abbiamo ottenuto ottimi risultati, poi ovviamente siamo delusi perché potevamo far meglio".