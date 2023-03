Conte, Paratici spiega l’esonero dell’ex Juve: “Decisione migliore per tutti”

"Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro". Con queste parole Antonio Conte dopo la rescissione consensuale del contratto ha salutato il Tottenham .

Una separazione che non sorprende visto che nelle scorse settimane l'ex allenatore della Juve aveva più volte espresso pareri particolarmente negativi contro i giocatori e la dirigenza della squadra inglese. In una conferenza stampa aveva addirittura accennato a un suo prematuro esonero, poi davvero arrivato.

Intervenuto sui canali ufficiali del club, il direttore sportivo del Tottenham e ex Juve Fabio Paratici ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla separazione con Conte: "Sappiamo quanto fosse difficile questa stagione per lui a livello personale a causa delle morti di Ventrone, Vialli e Mihajlovic. Ma anche per la sua operazione. Il club l'ha sopportato molto ed eravamo tutti uniti. Abbiamo trovato un'accordo comune e la decisione che abbiamo preso è la migliore per tutti".