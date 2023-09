Paganini: “Vlahovic era molto nervoso con il Sassuolo…”

Paolo Paganini , giornalista, ha detto la sua a Rai Sport, parlando anche della Juve . Ecco le sue parole raccolte da Tuttojuve.com: "In settimana Allegri aveva fatto il pompiere ma forse manca l'espulsione di Berardi a Reggio Emilia che forse poteva cambiare qualcosa.

Ha avuto un approccio mentale sbagliato alla gara e aveva solo questa competizione, non aveva problemi o scorie legate alle coppe ma dal punto di vista del discorso dell'espulsione con il rosso a Berardi e mezz'ora ancora da giocare la partita poteva cambiare. Vlahovic era nervoso ma un po' tutta la squadra, il Sassuolo non veniva da prestazione eccellenti, si poteva sfruttare l'onda ma non l'hai fatto e hai preso quattro gol di cui te ne sei fatto due.