Da super Chiesa a Rugani: le statistiche in vista di Juve-Lecce

In vista del match tra Juve e Lecce il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "Federico Chiesa per la prima volta in carriera considerando tutte le competizioni è andato a bersaglio in tre presenze consecutive: in generale ha timbrato il cartellino in sei delle ultime otto presenze in Serie A (sei gol), segnando tante reti quante nelle precedenti 51 gare nella competizione. La prossima sarà la 100ª presenza per Federico con la maglia della Juventus considerando tutte le competizioni; in questa stagione il bianconero ha già realizzato quattro reti, tante quante quelle messe a segno in totale sia nel 2022/23 che nel 2021/22. Chiesa ha segnato quattro gol con un valore totali di Expected Goals di 1.22; in questo campionato solo Andrea Pinamonti ha avuto una differenza maggiore tra reti realizzate e xG (2.84 v 2.78).