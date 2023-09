Paganini: “La Juventus non può prendere quattro gol dal Sassuolo”

Paolo Paganini , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole sulla partita tra i bianconeri ed il Sassuolo, match perso malamente dalla Vecchia Signora, dopo una prestazione non soddisfacente da nessun punto di vista: "Una squadra che ha un solo obiettivo (la Juventus) non può prendere 4 gol dal Sassuolo .

Mancanza di concentrazione da squadra da torneo amatori, non sono ammissibili certi errori. Tante (troppe) polemiche per palla dentro o fuori in JuventusLazio.

Ieri Berardi andava espulso e invece no. Quindi? Tutto ok? Direi di no. Magari la partita avrebbe avuto un’altra storia al di là di come l’ha interpretata (male) la Juventus".