Morina: “Sassuolo-Juventus, manca un rosso a Berardi”

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando anche della partita dei bianconeri con il Sassuolo. Ecco le sue parole: "C'è un cartellino rosso sacrosanto che manca a Berardi. Al minuto 58 il neroverde entra su Bremer: intervento con il piede a martello e quindi da espulsione. La Juventus avrebbe giocato in superiorità numerica per più di 35 minuti con il recupero. Al di là della brutta prestazione della Juve di ieri. Si sente spesso parlare di partita falsata.

Ecco, quel rosso avrebbe cambiato la partita e non darlo ha cambiato comunque il match in un modo differente. Per il resto c'è poco da dire. L'ammonizione a Rabiot nel primo tempo ci stava. Non c'è il mani di Tressoldi in area perché c'è la posizione di fuorigioco di Vlahovic lanciato da Locatelli.

Corretta l'ammonizione a Danilo che tira giù Berardi. Colombo merita un 4, come i gol che ha subito la Juventus. Si tratta di un solo errore, il mancato rosso a Berardi, ma si tratta si un errore troppo grande".

