Padovan: “La partita contro l’Inter dirà molto sulla Juventus”

Giancarlo Padovan , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Allegri parla di vantaggio sulla quinta? È diventato il suo refrain, un refrain che porta bene evidentemente. Insiste con quello. È anche un richiamo al realismo perché non vuole concedere a nessuno la possibilità di dire che la Juventus è una squadra da scudetto.

Però secondo me sotto sotto ci pensa. Ci penserebbe ancora di più se la Juventus battesse l'Inter o pareggiasse o restasse lì e fosse ancora competitiva.

Io credo però che la partita del 26 dirà molte verità e io credo che l'Inter è superiore alla Juve e tutto sommato fa bene Allegri a dire guardiamo la distanza dal quinto posto. Ai tifosi non piace, alla critica non piace ma ripeto non è una cosa astrusa".