Orsi: “Ogni volta che vince la Juve c’è una polemica arbitrale”

Nando Orsi , ex calciatore, ha detto la sua a Radio Radio, parlando della Juventus . Ecco le sue parole: "Ogni volta che vince la Juventus ci fanno due palle così per un rigore, un calcio d’angolo.

Non voglio difendere la Juve, ma ogni volta che vince c’è un clamore enorme per un fallo non dato o altro. Se vince l’Inter, la Fiorentina, l’Atalanta con qualche episodio a favore non gliene frega niente a nessuno.