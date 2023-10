Orlando: “Milan-Juve? I bianconeri sono usciti bene dal derby”

Logico che se togli Chiesa e Danilo, già parti penalizzato contro una squadra a cui manca Maignan e Theo, ma ha più qualità e idee. L'ambiente e il caso Fagioli? Non credo che intacchi, saranno dispiaciuti per il ragazzo ma magari sapevano qualcosa e sono solo dispiaciuti per lui. Non disturberà tanto.

Bella apertura di Conte a queste piazze. Ed è giusto che sia così, un grande allenatore come lui non può non considerare due piazze così. In quanto a passione non sono seconde a nessuno. Io penserei più Roma che Napoli, perché il dopo-Mourinho sarà difficile per chiunque e servirà uno con le palle e Conte ce l'ha".