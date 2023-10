Orlando: “Scommesse? Assurdo rischiare la carriera così”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del caso scommesse che ha investito Fagioli.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sul caos scommesse, che ha coinvolto anche la Juve. Ecco le sue parole: "Io non sono tra quelli che dice che sono miliardari e vogliono arricchirsi ancora di più. Non è quello che sta accadendo. Negli anni Ottanta e Novanta si giocava a carte nei ritiri, ci si giocava magari la cena, ma so di altri gruppi che si sono fatti del male giocando a carte.

Per me non è un problema se uno fa una partita a black jack, il problema è che il giocatore di calcio non può scommettere sulle partite di calcio.

E io lì dico cosa ti dice la testa? Ci sono contratti milionari, rischi di buttare via tutto per una cosa del genere, mi sembra da persona poco intelligente. In questo caso se arriva la punizione, te la meriti. Tonali rischia la rescissione del contratto, così Zaniolo e anche gli altri. Mi sembra una follia".

