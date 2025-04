Orlando: “Per la Juventus non sarà facile contro il Parma”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro il Parma.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone anche a TMW Radio. Ecco le sue parole: “Milan? Non ha giocato male, è passato alla difesa a 3, a centrocampo molto più filtro e l’Atalanta ha trovato gol su una bella ripartenza. Ma per me non meritava di vincere. Il Milan messo così è meno spettacolare ma si difende meglio. Almeno abbiamo visto qualcosa di diverso, poi è anche l’annata che ti gira male. E’ stata una partita noiosa, ma il Milan sembrava poter fare di più. Deve continuare su questa strada tatticamente parlando, per portare in fondo quest’annata difficile. Se arriva Conte, vedrai come cambia Leao. Serve gente con le palle che sappia gestire certi giocatori”.

Sulla lotta Champions

"Il Bologna gioca bene, c'è entusiasmo. Italiano è un ottimo tecnico che a Firenze è stato discusso troppo. Mettigli Kean, credo avremmo vinto entrambe le coppe, visto che si è giocato senza centravanti. In questo momento il Bologna è favorito nella lotta Champions, anche perché la Juve giocherà col Parma e non sarà semplice, vista la classifica dei ducali".