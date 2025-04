Parma-Juve, le probabili formazioni: idea Kolo con Vlahovic

Le probabili formazioni scelte da Chivu e Tudor per la partita di Serie A tra Parma e Juve: le possibili scelte

A chiudere la 33a giornata di Serie A saranno Parma e Juve, impegnati al Tardini lunedì 21 aprile alle 20:45. A Pasqueta, quindi, la squadra di Igor Tudor spera di trovare i tre punti dentro l’uovo di cioccolata. Una vittoria, infatti, sarebbe importantissima per la lotta Champions dei bianconeri. Ma come scenderà in campo la squadra di Tudor? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte dai due allenatori.

Parma-Juve, le probabili formazioni

Per la Juve vincere sarà fondamentale ma il tecnico bianconero rischia di dover fare a meno di giocatori importanti come Yildiz e Koopmeiners, non al meglio. Chi giocherà al loro posto. Se Vlahovic è certo di una maglia da titolare, alle sue spalle i favoriti sono Nico Gonzalez e Kolo Muani. Occhio però a Conceicao che scalpita per scendere in campo dal primo minuto. Sulle fasce pronti Weah e Cambiaso, mentre a centrocampo ci saranno ancora Locatelli e Thuram. In difesa spazio a Kalulu, Kelly e Veiga, con Di Gregorio tra i pali.

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor.

