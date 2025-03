Orlando: "Juve? E' finita con Thiago, su Mancini..."

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle situazione complicata in casa dei bianconeri.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Al Milan manca esattamente un giocatore come lui, un grande centrocampista che possa dare equilibrio. È il grande rimpianto dei tifosi del Milan, ordinava il centrocampo e teneva incollati tutti i reparti. Se pensiamo a quanto ha speso il Milan per fare la squadra, a quel punto mi sarei tenuto Tonali. Se penso che voglio tornare a certi livelli non mi vado a privare di Tonali. Non si manda via un calciatore tifoso che ama quella maglia, è andato via piangendo. Era un leader, ti fa la differenza e qui è stata fatta una valutazione assolutamente sbagliata”.

Sulla Juve

"A cosa serve il traghettatore? A meno che non abbia la possibilità di lavorare anche per la prossima stagione, e a quel punto ti può dire si un profilo come Mancini. Nessun nome importante accetterebbe una situazione dove c'è tutto da perdere e nulla da guadagnare. Dopo la partita di Firenze Giuntoli ha parlato alla squadra nello spogliatoio, è stato ribadito anche alla ripresa degli allenamenti e credo che da adesso in poi la formazione verrà fatta da Motta con indicazioni di Giuntoli. Giocatori che Conceicao, Yildiz, Cambiaso e Gatti non possono stare in panchina. Fossi stato il presidente della Juve avrei esonerato Motta appena finita la partita di Firenze, da adesso in poi la società interverrà per aiutare l'allenatore anche nella scelta dei giocatori. Credo che la storia tra Thiago Motta e la Juve sia finita".