Oddenino: “La Champions League è l’obiettivo minimo da raggiungere”

Gianluca Oddenino, giornalista, ha detto la sua a Juventusnews24, parlando della sfida tra i bianconeri ed il Milan. Ecco le sue parole: "Quello della Champions io penso sia l’obiettivo minimo che la Juve deve raggiungere per una serie di fattori. Ma credo che Allegri, in maniera giusta, scarica le pressioni dei ruoli sugli altri, così come fanno Milan e Inter.

La Juventus può lottare per lo Scudetto, ma questo lo capiremo meglio dal match di San Siro. La squadra sta crescendo e il vantaggio di non fare le coppe, che però si vedrà solamente in primavera. Le ambizioni le tiene nascoste, ma fa bene a coltivarle.

Vlahovic sta bene per quello che ha avuto. Magari non sarà al massimo, ma può giocare e fare la differenza, mentre per Chiesa c’è un discorso di sensibilità. Evidentemente sente ancora dolore, non si allena da ormai due settimane con regolarità e anche con la Nazionale è stato rimandato a casa. Due settimane fermo non sono poche, Federico è più un’incognita a differenza del serbo".

