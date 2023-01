Nicolini: “Nella Juventus non c’è voglia di puntare sui giovani”

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Napoli-Juve? E' stato un risultato che fa sempre scalpore, l'eco sarà stato ancora più grande in una club come la Juventus che non prendeva cinque gol in campionato dagli anni '90. La differenza, a mio avviso, non c'è nel potenziale delle due squadre, ma dal gioco espresso da entrambe: una cerca sempre di tirare fuori il potenziale dai propri giocatori, l'altra prova sempre a limitare gli avversari. E non mi ha sorpreso più di tanto, perché in genere la formazione rinunciataria e non abituata a vincere questo tipo di match può incorrere in una sconfitta così pesante nel punteggio.