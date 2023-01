Juve, il saluto di Andrea Agnelli: “Mi sono impegnato al massimo”

Nella Juventus si sta chiudendo un'era. La pensante sconfitta di venerdì al Maradona contro il Napoli infatti è stata l'ultima partita da presidente per Andrea Agnelli . Le sue dimissioni erano arrivate il 28 novembre scorso , insieme a quelle di tutto il CdA in blocco, in un Consiglio straordinario. Il tutto a causa del coinvolgimento del club nell' inchiesta Prisma , condotta dalla Procura di Torino .

La Juventus, attraverso i suoi profili social, ha pubblicato un video in cui il presidente dimissionario saluta il club, accompagnato da questa frase: "Uniche, indimenticabili, irripetibili, tredici stagioni dell’era Andrea Agnelli". Queste le parole di Agnelli: "Oltre ad amare e aver sempre amato i colori di questo club, mi sono in tutti questi anni impegnato al massimo per le mie possibilità per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto sia sul campo che fuori dal campo e sono stati anni straordinari nei quali ho avuto l'onore di presiedere questa società".