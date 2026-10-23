La Juventus si prepara alla trasferta contro il Lecce con l'obiettivo di ritrovare la vittoria in campionato. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League, Luciano Spalletti è chiamato a valutare le soluzioni migliori per dare maggiore incisività alla squadra. Tra i giocatori che possono guadagnare spazio c'è Nico Gonzalez, entrato nella ripresa della sfida europea e protagonista di un contributo importante nella rimonta bianconera.

Nico Gonzalez, l'ingresso contro il Rennes cambia la partita

L'argentino ha dato nuove energie alla Juventus nel secondo tempo contro i francesi, contribuendo ad aumentare la pericolosità offensiva della squadra. La sua iniziativa ha aiutato i bianconeri a trovare il pareggio e a cercare fino alla fine il gol della vittoria.

La prestazione rappresenta un segnale positivo per Spalletti, che deve individuare le soluzioni più efficaci per rendere la Juventus maggiormente incisiva negli ultimi metri. Gonzalez può offrire movimento, capacità di attaccare gli spazi e qualità negli inserimenti, caratteristiche utili in una partita nella quale i bianconeri saranno chiamati a fare risultato.

Lecce-Juventus, Spalletti valuta le alternative

La trasferta del Via del Mare, in programma domenica 25 ottobre alle ore 18:00, richiederà una squadra capace di gestire il possesso e di trovare continuità nella manovra. Il tecnico bianconero dovrà anche considerare le condizioni fisiche dei giocatori dopo il confronto europeo.

La situazione di Zeki Celik resta da monitorare dopo il problema muscolare accusato contro il Rennes, mentre le assenze già presenti in rosa limitano le possibilità di rotazione. In questo contesto, le risposte offerte dai giocatori subentrati possono diventare importanti nella scelta dell'undici iniziale.