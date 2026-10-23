La Juventus rischia di perdere Zeki Celik per i prossimi impegni di campionato. Il terzino turco è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo della sfida contro il Rennes a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Luciano Spalletti ha preferito non correre rischi, sostituendolo con Pierre Kalulu. Le condizioni del giocatore saranno valutate nelle prossime ore attraverso gli esami strumentali al J Medical, ma il recupero per la trasferta contro il Lecce appare complicato.

Infortunio Celik, attesi gli esami al J Medical

L'uscita anticipata contro il Rennes ha acceso l'attenzione sulle condizioni del difensore, che ha accusato un problema muscolare alla coscia. Lo staff medico bianconero procederà con gli accertamenti necessari per stabilire l'entità del fastidio e definire i tempi di recupero.

Per il momento non ci sono indicazioni definitive sulla natura del problema. Saranno gli esami strumentali a chiarire se si tratti di un semplice risentimento o di una lesione che richieda uno stop più lungo.

Spalletti ha scelto di sostituire immediatamente il giocatore, inserendo Kalulu, e nel post-partita ha lasciato intendere che la gara successiva arrivi troppo presto per ipotizzare un recupero.

Juventus, Celik verso il forfait contro il Lecce

La trasferta contro il Lecce, in programma domenica alle 18:00, è il primo appuntamento a rischio per il terzino. La vicinanza della partita e la necessità di evitare ricadute rendono difficile immaginare un suo impiego.

La Juventus dovrà quindi valutare le alternative sulle corsie esterne, con Kalulu tra le opzioni già utilizzate durante la gara europea. Le scelte definitive dipenderanno anche dalle condizioni degli altri giocatori e dalle indicazioni che arriveranno dagli allenamenti.

Genoa e Napoli, le possibili date per il rientro

Dopo la sfida con il Lecce, il calendario bianconero prevede il turno infrasettimanale contro il Genoa a Marassi. Anche questo appuntamento potrebbe arrivare troppo presto per Celik, soprattutto se gli esami dovessero evidenziare un problema muscolare che richieda diversi giorni di recupero.

L'ipotesi più prudente porta quindi alla successiva gara casalinga contro il Napoli, ma ogni valutazione resta legata all'esito degli accertamenti medici. La Juventus attende risposte dal J Medical per capire quando il difensore potrà tornare a disposizione di Spalletti.