Weston McKennie può rappresentare una risorsa importante per Luciano Spalletti in vista della trasferta contro il Lecce. In un momento condizionato da diverse assenze, la capacità dell'americano di ricoprire più ruoli offre all'allenatore ulteriori soluzioni tattiche. La squadra bianconera è chiamata a ritrovare continuità dopo il pareggio europeo contro il Rennes e avrà bisogno del contributo di tutto il gruppo per affrontare una partita delicata.

McKennie, duttilità al servizio della squadra

Il centrocampista statunitense si distingue per la capacità di adattarsi a diverse posizioni. Può agire da mezzala, avanzare sulla trequarti oppure essere utilizzato sulla fascia, garantendo intensità e disponibilità al sacrificio.

La sua propensione agli inserimenti offensivi può rivelarsi particolarmente utile contro una squadra che potrebbe cercare di chiudere gli spazi. McKennie è inoltre in grado di contribuire alla pressione e al recupero del pallone, caratteristiche importanti per una squadra che deve migliorare la continuità del proprio gioco.

Le scelte di Spalletti in vista di Lecce-Juventus

La partita del Via del Mare, in programma domenica 25 ottobre alle ore 18:00, arriva in una fase impegnativa del calendario bianconero. Le assenze di alcuni giocatori riducono le alternative a disposizione del tecnico e rendono necessario individuare un equilibrio efficace tra centrocampo e attacco.

McKennie potrebbe essere impiegato sulla corsia destra in un possibile 3-4-2-1, con Nico Gonzalez e Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani.

La reazione dopo il pareggio con il Rennes

Il 2-2 europeo ha lasciato sensazioni contrastanti. La squadra è riuscita a recuperare lo svantaggio nella ripresa, ma non ha completato la rimonta, nonostante nel finale i bianconeri sembravano poter ottenere i tre punti.

Contro il Lecce serviranno maggiore attenzione e concretezza per tornare a conquistare i tre punti. La duttilità di McKennie può aiutare Spalletti a modificare l'assetto durante la partita, ma sarà soprattutto la prestazione collettiva a determinare le possibilità di successo dei bianconeri.