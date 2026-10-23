Lecce-Juventus, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A, si giocherà domenica 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare. I bianconeri di Luciano Spalletti sono attesi da una trasferta importante per ritrovare continuità in campionato dopo le recenti difficoltà. Ma dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv e streaming? E per chi non potrà seguirla davanti allo schermo, ci sarà anche la possibilità di restare aggiornato con la diretta testuale di Juvenews.eu.

Lecce-Juventus, dove vederla in tv

La partita tra Lecce e Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN e Sky. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso i rispettivi servizi e canali dedicati alla Serie A.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00 di domenica 25 ottobre. Il collegamento televisivo è previsto prima dell'inizio della gara, per accompagnare i tifosi verso il calcio d'inizio con le ultime notizie sulle due squadre.

Lecce-Juventus, diretta streaming: le piattaforme disponibili

Per chi preferisce guardare la partita su smartphone, tablet, computer o smart TV, Lecce-Juventus sarà disponibile in streaming su DAZN, oltre che attraverso Sky Go e NOW per gli utenti abilitati alla visione dell'incontro.

Per accedere alla diretta sarà necessario disporre di un abbonamento compatibile con la partita e utilizzare le applicazioni ufficiali delle rispettive piattaforme.

Lecce-Juventus, segui la diretta testuale su Juvenews.eu

Chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming potrà seguire tutti gli aggiornamenti su Juvenews.eu, con la diretta testuale di Lecce-Juventus.

Durante la gara sarà possibile restare informati sull'andamento del match, sulle occasioni più importanti, sui gol, sulle sostituzioni e sugli episodi decisivi. Un modo per accompagnare la Juventus minuto dopo minuto e non perdere i momenti chiave della sfida del Via del Mare.