Michele Di Gregorio torna a parlare della separazione dalla Juventus. Il portiere, oggi al Bournemouth, ha affrontato l'argomento ai microfoni di Sportitalia, chiarendo la propria posizione sulle decisioni che hanno portato alla fine della sua esperienza in bianconero. Nessuna polemica nei confronti del club torinese: l'estremo difensore ha scelto di guardare avanti, senza rinnegare quanto vissuto nelle due stagioni trascorse a Torino.

Di Gregorio sull'addio alla Juventus: “Sono un professionista”

Le parole del portiere trasmettono la volontà di archiviare il capitolo bianconero senza alimentare contrasti. Di Gregorio ha riconosciuto il ruolo della società e dei suoi dirigenti nelle decisioni sportive, sottolineando di rispettarne le valutazioni.

“Addio alla Juve? Ci sono società, dirigenti, allenatori che fanno le scelte e penso le facciano sempre per il meglio e per quello che credono che sia più giusto. Hanno fatto questa scelta, io sono un professionista. Non rinnego i due anni passati alla Juventus. È andata così, ora c'è un nuovo capitolo qui al Bournemouth e sono concentrato su questo”.