Il pareggio contro il Rennes lascia sensazioni contrastanti in casa Juventus. Dopo la sfida europea dell'Allianz Stadium, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando gli episodi della partita, la reazione della squadra e gli errori che hanno impedito ai bianconeri di conquistare la vittoria.

Spalletti a Sky: il gol annullato e le parole sull'arbitro

Uno dei temi affrontati dall'allenatore bianconero riguarda il gol annullato nel finale, episodio che ha alimentato il rammarico per il risultato maturato contro i francesi. Spalletti ha espresso le proprie perplessità sulla decisione, pur riconoscendo che l'interpretazione delle regole non gli compete direttamente.

“L’arbitro bravo, un po’ meno bravo nella scelta di questo episodio qui. Però io non so le regole, però come è successo ti dà un po’ di interpretazione. Io ci sono rimasto male quando l’ho visto dentro lo spogliatoio. Lui sbaglia il gesto ma non è che qualcuno gli ha dato noia da qualche parte. Per dare sempre forza al risultato e alla ricerca del gol mi sembrava giusto così”.

La reazione della Juventus e gli errori da correggere

“Siamo un po’ abituati così, è un problema che viene da lontano. Non ci si sente a nostro agio a prendere campo, se la palla torna lenta si sale lenti, se va veloce bisogna andare veloce. È la palla che comanda. Ogni tanto ci mettiamo un po’ di tempo ma oggi già bene perchè spesso si è scelto di non andare ad agganciare il centrocampista, abbiamo scelto di fare diverse volte l’uno contro uno e andare a colmare il buco del centrocampista. Ritmo bene, purtroppo abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere”.

“Il campione anticipa tutto”: la richiesta del tecnico

Nel finale del suo intervento a Sky Sport, Spalletti ha insistito sulla necessità di compiere un ulteriore passo in avanti.

“È vero che bisogna andare a colmare quel pezzettino in più per ambire a risultati continuativi dentro l’atteggiamento. Il primo gol si può evitare, sul secondo gol siamo in anticipo e invece si va a fare calcio d’angolo. Il risultato della partita si va su scelte individuali all’interno della partita. Questa cosa qui fa la differenza tra un giocatore e un campione, il campione anticipa tutto”.