Brutte notizie per Luciano Spalletti dopo la sfida di Europa League contro il Rennes. Gli accertamenti diagnostici effettuati al J|Medical hanno evidenziato lesioni muscolari di basso grado per Zeki Celik e Nico Gonzalez, entrambi alle prese con fastidi accusati dopo la partita europea. I due giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi e dovranno ora seguire un percorso di recupero prima di poter tornare a disposizione dell'allenatore.

Celik, lesione di basso grado al bicipite femorale

Per Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo contro il Rennes, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il difensore aveva accusato un problema muscolare durante la gara europea, costringendo lo staff tecnico a procedere con il cambio nell'intervallo.

L'infortunio rappresenta un problema per Spalletti, chiamato a valutare le alternative a disposizione sulla fascia in vista dei prossimi impegni. I tempi di recupero dipenderanno dall'evoluzione clinica e dalla risposta del giocatore al programma riabilitativo.

Nico Gonzalez, lesione al soleo destro

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo destro anche per Nico Gonzalez. L'argentino aveva accusato un fastidio muscolare dopo la partita contro il Rennes ed è stato sottoposto agli esami nella mattinata successiva.

Anche per lui è già iniziato il percorso riabilitativo. La società non ha comunicato una data precisa per il rientro: saranno i progressi durante il recupero a determinare quando potrà riprendere gradualmente il lavoro con il gruppo.