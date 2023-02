Juve Next Gen, alla scoperta di Huijsen dopo la doppietta col Foggia

La stagione in corso Dean la inizia nell'Under 19 di Montero: scende in campo 8 volte e segna 3 gol in campionato. Due partite in meno, 540 minuti giocati e altri 3 gol per lui nella campagna in Youth League dei ragazzi bianconeri, terminata sfortunatamente con lo spareggio a Genk. In quello spareggio, Huijsen però non c'era: dallo scorso gennaio è passato in pianta stabile con la Juventus Next Gen, e il suo campionato è diventato la C. Nove presenze, 839 minuti per lui, coronati dalla prestazione, pazzesca, di ieri".