Del Piero: “Europa League opportunità per la Juventus”

La Juventus è attesa questa sera dall'esordio in Europa League : dopo una campagna di Champions disastrosa, che ha visto i bianconeri perdere cinque partite su sei nella fase a gironi, i bianconeri sono attesi ora dai sedicesimi della seconda competizione europea in programma contro il Nantes . La partita di andata andrà in scena tra le mura amiche dell' Allianz stadium , con la squadra di Allegri che cercherà di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno giornata da questa sera.

"Non dico giustificare, però dire 'ok, abbiamo passato un periodaccio in Champions, siamo stati disastrosi. Però ora che abbiamo sistemato le cose, noi siamo molto forti'. Quindi è un modo anche per dire alla squadra che questa è una coppa che può valere molto di più. Già è importante, ma può valere molto di più. Io penso che sia un messaggio anche in questo senso. Quindi a tutti i giocatori e all'ambiente, perché potrebbe davvero rappresentare, in una stagione così difficile, una luce importante per il futuro". Intanto John Elkann lavora per l'ItalJuve, tutti i calciatori nel mirino del club bianconero<<<