Huijsen: “Se facciamo bene possiamo anche puntare alla Serie B”

Il difensore della Juventus Next Gen ha parlato dopo la conquista della finale della Coppa Italia di Serie C

La Juventus Next Gen ha conquistato ieri sera l'accesso alla finale di Coppa Italia Serie C : i bianconeri, che partivano dal 2-1 subito contro il Foggia nella gara di andata, sono andati sotto per 1-0, ma sono poi riusciti a ribaltare il risultato grazie alla doppietta messa a segno dal difensore Dean Huijsen , autore di una prova maiuscola, che ha consentito alla squadra di portare la partita ai rigori e di vincerla.

"Mi trovo molto bene, anche adesso che sto andando bene. Sto bene con i compagni, parlo con tutti. All’inizio era difficile, la Serie C è più fisica, con palla lunga e contro attaccanti più grossi e alti. Mi sto abituando bene però. Se facciamo veramente bene possiamo anche giocarcela per andare in Serie B, ma non si sa mai. Vediamo e speriamo".