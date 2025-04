Next Gen, Turicchia: “Tifo Juventus e mi ispiro a Cambiaso”

Riccardo Turicchia, calciatore in forza alla Juventus Next Gen, ha parlato della sua fede bianconera e l'ispirazione ad Andrea Cambiaso

Intervistato per TJ, ha parlato il calciatore della Juventus Next Gen, Maurizio Turicchia. Ecco le sue parole: “Giocare nella Juve, essendone anche tifoso, è un sogno. Qualsiasi ragazzino sogna di giocare nella Juve. In prima squadra, come giocatore mi piace Cambiaso, mi ispiro a lui come duttilità perché gioca a destra, sinistra, mezzala, può fare vari ruoli, anche McKennie può giocare in tanti ruoli, però quello che guardo di più e a cui mi ispiro è Cambiaso. Motta? Ho fatto solo il ritiro e mi sembrava davvero un buon allenatore, sempre pronto a far giocare i giovani”.

Turicchia: “Voglio assolutamente giocare con Cambiaso”

Il calciatore ha proseguito: “Il mio maggior punto di forza è che posso usare entrambi i piedi. Invece posso migliorare ancora nella la fase difensiva nell’uno contro uno. Un giocatore con cui vorrei assolutamente giocare è Andrea Cambiaso. Nel futuro spero di giocare nella Juve prima squadra e magari fare un’esperienza da qualche parte all’estero. Io quando ero a Catanzaro ho visto che la vita non è frenetica come qua e quindi il tempo è visto in maniera diversa. Io avevo più tempo a disposizione, perché avevo meno cose da fare e quindi stavo già pensando di iscrivermi all’università l’anno scorso, poi non sono riuscito. Quest’anno mi sono iscritto alla facoltà di economia”. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<