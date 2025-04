Osimhen alla Juventus, annuncio improvviso: boom! / Calciomercato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato legati alla Juventus raccontano qualcosa di molto pesante: il punto della situazione

Anche contro il Parma, la Juventus è rimasta a secco. L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera sembrava aver sanato talune lacune emerse nel – breve – ciclo Thiago Motta. O quantomeno, sembrava essersi innescata quella scintilla che mette in moto un sussulto d’orgoglio volto a rendere almeno dignitosa la stagione. E invece, non solo la Juventus ha ritrovato il gusto amaro della sconfitta. Ma è anche incappata, di nuovo, nella tremenda difficoltà di trovare la via della rete. Complice tante cose, certo, ma tra le altre il periodo negativo dei suoi attaccanti. Da Dusan Vlahovic, che pure è un pupillo perennemente coccolato da Tudor, a Kolo Muani. Difficoltà che hanno rimesso al centro un tema di calciomercato: acquistare, in estate, un nuovo centravanti. Un bomber che faccia passare la nottata. La Juventus un nome ce l’ha ed è, come sappiamo bene ormai, Victor Osimhen. Quello che non sappiamo, e che ora andiamo a spiegare, è che c’è una buona notizia che riguarda questa pista.

Juventus-Osimhen: buone nuove / Notizie calciomercato

La situazione di Victor Osimhen è molto chiara: si trova al Galatasaray ma a giugno farà ritorno, per scadenza del prestito, al Napoli. I turchi non lo riscatteranno, non possiedono così tanta disponibilità economica. Il Napoli lo metterà sul mercato, preferendo puntare sulla coppia Lukaku-Conte. Dunque, Osimhen è sul mercato. Ma non verrà liberato per meno di 75 milioni di euro. E poi c’è la concorrenza di cui tenere conto. Ma le buone notizie riguardano proprio questo: la Juventus è, ad oggi, il club più avanti per ottenere le prestazioni del nigeriano. Avanti, sembrava starci il Manchester United. Ma David Ornstein, giornalista che sta seguendo la vicenda, ha tolto i Red Devils dalla corsa. Le sue parole: “Victor Osimhen non è nei programmi del Manchester United per questa estate”. La Juventus, ora, può affondare.