Nasce la “Buffon Football Academy” per i giovani portieri: corsi al via in estate

Il portiere pronto a lanciarsi in un nuovo progetto

redazionejuvenews

Dopo il pareggio di ieri con la Fiorentina, la corsa ad un posto per la Champions League del prossimo anno si fa sempre più complicata per la Juventus, scivolata al quarto posto in seguito al successo dell'Atalanta e con il rischio che il Napoli, vincendo oggi a Torino, possa agganciarla in classifica. In questo finale di stagione si deciderà il destino di alcune figure all'interno del club bianconero, a partire dal tecnico Andrea Pirlo per poi passare a quei calciatori che, per vari motivi, potrebbero lasciare la squadra.

Tra questi ultimi c'è Gianluigi Buffon, che ancora non ha deciso il proprio futuro. Nelle ultime settimane tanto si è discusso del suo contratto in scadenza a giugno, per cui se ne discuterà solo a fine stagione. Da una parte, il numero 77 vorrebbe continuare a giocare, desiderando più spazio in campo, ma dall'altra i buoni rapporti con il presidente Agnelli potrebbero portare ad un rinnovo annuale. Intanto, il portierone ha lanciato un nuovo progetto: è nata infatti la "Buffon Football Academy" per avvicinare al ruolo di portiere quanti più ragazzi e ragazze possibili. I corsi, che avranno via in estate, sono così stati presentati dallo stesso Buffon ai microfoni di Sportmediaset:

"Ho sempre creduto nel valore della formazione, ancor di piu' in questo periodo complicato per ognuno di noi. La Buffon Football Academy nasce per offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacita' tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio. Si tratta di una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di poter dare il kick off del 'Buffon Summer Camp' gia' a giugno e il mio augurio e' di poter incontrare i ragazzi il 13 dello stesso mese a Marina di Pietrasanta, ma ovviamente la partenza delle attivita' e' subordinata all'emergenza Covid".