I tifosi contro Agnelli: “Hai fatto fuori la tua gente”

Nelle strade di Roma é apparso uno striscione dei tifosi bianconeri

Mancano circa 24 ore alla delicatissima trasferta di Firenze e in casa Juve ancora non cessano i forti dibattiti che l'hanno vista coinvolta nella vicenda della Superlega. Ad oggi infatti, continua il braccio di ferro, con la UEFA che minaccia di escludere dalla prossima Champions League tutti i club che vogliono portare a termine il progetto, oltre ad un'ammenda gia rinvenuta negli uffici di tutte e 12 le societá che ne avevano preso parte. Questo ovviamente ha avuto degli effetti collaterali anche nei piani dirigenziali all'interno della Continassa, lasciando presagire a nuovi e clamorosi scenari che potrebbero verificarsi nelle prossime ore . Non é da escludere del tutto infatti, l'uscita di scena da parte del presidente Andrea Agnelli, il quale é stato fortemente additato e accusato da tantissimi tifosi e non solo. Anche molti sostenitori juventini si sono scagliati contro il patron della Vecchia Signora, unendosi cosi al grido di battaglia di tutte le altre piazze di Italia, come abbiamo potuto vedere nei giorni passati attraverso i vari striscioni comparsi per le vie di Torino.

L'ultimo, é stato esposto nella notte e non nel capoluogo piemontese, bensí nella Capitale. Si tratta del gruppo Juve Fighters di Roma che, nelle strade della della 'Cittá Eterna' ha affisso uno striscione al veleno all'inidirizzo di Andrea Agnelli, scrivendo quanto segue: "Hai fatto fuori la tua gente... ora questa Lega indecente. Io non sono tuo cliente. Agnelli infame", firmato 'Fighters Juve Roma'. Non sappiamo come si evolverá la situazione nei giorni a seguire ma quel che é certo, è che di tutta questa storia ne sentiremo discutere ancora per molto tempo, se non per anni.